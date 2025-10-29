В РФБ прокомментировали решение парижского суда об экстрадиции Касаткина в США

29 октября, 16:53
Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал для «СЭ» решение парижского суда одобрить запрос на экстрадицию Даниила Касаткина в США. 26-летнему российскому баскетболисту грозит тюремный срок по делу о киберпреступлениях.
«Даниил является игроком национальной сборной России, какое бы решение не было принято. Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой. Морально поддерживаем его и всю его семью. Самому Дане — сил и терпения», — подчеркнул Дячок.
Основанием для экстрадиции стало обвинение в участии в деятельности хакерской группировки, спортсмену в США грозит наказание до 25 лет лишения свободы.
Sergey Kuprianov
МИД поможет ха ха ха,погавкают с похмелья с экрана ТВ и забудут лет на 15 про него
30.10.2025
bvp
Надо поймать Макрониху за яйца.
29.10.2025
Александр Иванов
« является игроком национальной сборной России» ???? Через 15 лет вряд ли уже будет
29.10.2025
Mario Nikitin
ты уже идёшь ловить????хотя...ведь ты так ...с дивана попистеть:joy::joy::joy:
29.10.2025
Mario Nikitin
иди предьяви:joy:
29.10.2025
С детства за Уралмаш!
Да, соглашусь с коллегой: надо кого-то поймать из французишек (лучше) или америкашек (и такой пойдет), а потом обменять. И вообще стоит почаще "играть на опережение", чтобы не борзели...
29.10.2025
Slim Tallers
Киберпреступления в Штатах считаются тяжкими преступлениями,и российский хакер получит немаленький срок. Разве что возьмут какого-нибудь американского спортсмена(как Грайнер) в заложники,и после не обменяют на российского баскетболиста. На Грайнер поменяли кровавого торговца оружием Бута.
29.10.2025
андрей андреев
французы давно напрашиваются.
29.10.2025