29 октября, 16:53

В РФБ прокомментировали решение парижского суда об экстрадиции Касаткина в США

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал для «СЭ» решение парижского суда одобрить запрос на экстрадицию Даниила Касаткина в США. 26-летнему российскому баскетболисту грозит тюремный срок по делу о киберпреступлениях.

«Даниил является игроком национальной сборной России, какое бы решение не было принято. Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой. Морально поддерживаем его и всю его семью. Самому Дане — сил и терпения», — подчеркнул Дячок.

Основанием для экстрадиции стало обвинение в участии в деятельности хакерской группировки, спортсмену в США грозит наказание до 25 лет лишения свободы.

9

  • Sergey Kuprianov

    МИД поможет ха ха ха,погавкают с похмелья с экрана ТВ и забудут лет на 15 про него

    30.10.2025

  • bvp

    Надо поймать Макрониху за яйца.

    29.10.2025

  • Александр Иванов

    « является игроком национальной сборной России» ???? Через 15 лет вряд ли уже будет

    29.10.2025

  • Mario Nikitin

    ты уже идёшь ловить????хотя...ведь ты так ...с дивана попистеть:joy::joy::joy:

    29.10.2025

  • Mario Nikitin

    иди предьяви:joy:

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Да, соглашусь с коллегой: надо кого-то поймать из французишек (лучше) или америкашек (и такой пойдет), а потом обменять. И вообще стоит почаще "играть на опережение", чтобы не борзели...

    29.10.2025

  • Slim Tallers

    Киберпреступления в Штатах считаются тяжкими преступлениями,и российский хакер получит немаленький срок. Разве что возьмут какого-нибудь американского спортсмена(как Грайнер) в заложники,и после не обменяют на российского баскетболиста. На Грайнер поменяли кровавого торговца оружием Бута.

    29.10.2025

  • андрей андреев

    французы давно напрашиваются.

    29.10.2025

    Даниил Касаткин
