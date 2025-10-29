В РФБ прокомментировали решение парижского суда об экстрадиции Касаткина в США

Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал для «СЭ» решение парижского суда одобрить запрос на экстрадицию Даниила Касаткина в США. 26-летнему российскому баскетболисту грозит тюремный срок по делу о киберпреступлениях.

«Даниил является игроком национальной сборной России, какое бы решение не было принято. Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой. Морально поддерживаем его и всю его семью. Самому Дане — сил и терпения», — подчеркнул Дячок.

Основанием для экстрадиции стало обвинение в участии в деятельности хакерской группировки, спортсмену в США грозит наказание до 25 лет лишения свободы.