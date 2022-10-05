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Баскетбол

Сегодня, 12:35

В США готовы рассмотреть «серьезное» встречное предложение по Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировал ситуацию американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России по делу о контрабанде наркотиков.

«Бриттни Грайнер должна быть немедленно освобождена. Как мы неоднократно говорили, она и Пол Уилан были несправедливо задержаны российскими властями. Президент Джо Байден продолжает давать своей администрации указания взаимодействовать с российским правительством по всем доступным каналам, а также прилагать все усилия, чтобы вернуть Уилана и Грайнер домой. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к обстоятельному предложению США. Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение», — приводит слова Жан-Пьера ТАСС.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15955119
Бриттни Грайнер
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