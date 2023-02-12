В Турции под завалами после землетрясения погибла баскетболистка сборной

Баскетболистка сборной Турции Нилай Айдоган погибла под завалами после землетрясения, сообщает официальный сайт Турецкой федерации баскетбола.

«Да смилуется Господь над погибшим, его семьей, мы приносим свои соболезнования его родственникам и баскетбольному сообществу», — говорится в заявлении федерации.

Девушка отправилась в Малатье, чтобы навестить свою бабушку. Дом, в котором проживает пожилая женщина, оказался разрушен.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.