В Турции под завалами после землетрясения погибла баскетболистка сборной

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Баскетболистка сборной Турции Нилай Айдоган погибла под завалами после землетрясения, сообщает официальный сайт Турецкой федерации баскетбола.
«Да смилуется Господь над погибшим, его семьей, мы приносим свои соболезнования его родственникам и баскетбольному сообществу», — говорится в заявлении федерации.
Девушка отправилась в Малатье, чтобы навестить свою бабушку. Дом, в котором проживает пожилая женщина, оказался разрушен.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.