Ватутин сообщил, что ставшему жертвой нападения игроку ЦСКА Шведу не потребуется операция

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что баскетболист Алексей Швед чувствует себя лучше после избиения.
«Алексею лучше, он пока еще в больнице. После таких травм, понятно, прописан постельный больничный режим. Никаких операций делать не надо. Те травмы, которые есть, — их время лечить будет. Понятно, что ни о какой активности говорить сейчас не приходится. Тем более о спорте. Общаюсь с ним ежедневно», — приводит ТАСС слова Ватутина.
В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
3 мая сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на Шведа. Позже стало известно о том, что дело о нападении на спортсмена было передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним.