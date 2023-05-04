Ватутин сообщил, что ставшему жертвой нападения игроку ЦСКА Шведу не потребуется операция

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что баскетболист Алексей Швед чувствует себя лучше после избиения.

«Алексею лучше, он пока еще в больнице. После таких травм, понятно, прописан постельный больничный режим. Никаких операций делать не надо. Те травмы, которые есть, — их время лечить будет. Понятно, что ни о какой активности говорить сейчас не приходится. Тем более о спорте. Общаюсь с ним ежедневно», — приводит ТАСС слова Ватутина.

В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

3 мая сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на Шведа. Позже стало известно о том, что дело о нападении на спортсмена было передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним.