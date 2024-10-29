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Баскетбол

Сегодня, 17:24

Янис Тимма ответил на критику своего решения остаться в России

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Латвийский баскетболист Янис Тимма заявил, что намерен остаться в России, несмотря на критику на родине.

Ранее Тимма согласился поучаствовать в медиабаскетбольном турнире 3х3. После этого решения латвийского игрока раскритиковали в соцсетях.

«Насколько вы бесполезные — 99% моих любимых подписчиков. Хотя бы оставьте мою семью в покое. Мне совершенно плевать. Но оставьте их в покое. Это мое решение, и я не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не нужно спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском языке», — написал Тимма в соцсетях.

С 2015 по 2017 год Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, с 2019-го по 2021-й — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Далее в карьере он играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании.

Баскетбол
Янис Тимма

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