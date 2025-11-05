УНИКС победил «Зенит» в матче Basket Cup

УНИКС обыграл «Зенит» в матче группового этапа Winline Basket Cup — 91:72. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самыми результативными игроками стали Трент Фрэйзер из «Зенита» и Джален Рэйнольдс из УНИКСа, которые набрали по 22 очка.

Питерцы после двух матчей на турнире занимают первое место в группе Б. Казанская команда провела только одну игру и располагается на второй позиции.

В следующем матче Basket Cup «Зенит» 4 декабря на выезде встретится с клубом «Игокеа» из Боснии и Герцеговины. УНИКС 13 декабря дома сыграет против «Уралмаша».