Женский баскетбольный клуб «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции

Женский клуб «Хатайспор» досрочно завершил сезон в чемпионате Турции по баскетболу, сообщает пресс-служба Турецкой федерации баскетбола.

Также совет директоров Турецкой федерации баскетбола во вторник принял решение, что оставшаяся часть чемпионата будет названа именем Нилай Айдоган, которая погибла в результате землетрясения.

О смерти 30-летней спортсменки пресс-служба федерации сообщила 12 февраля. Спортсменка выступала за команду «Университет Чанкая».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.