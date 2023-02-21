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Баскетбол

Сегодня, 17:00

Женский баскетбольный клуб «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Женский клуб «Хатайспор» досрочно завершил сезон в чемпионате Турции по баскетболу, сообщает пресс-служба Турецкой федерации баскетбола.

Также совет директоров Турецкой федерации баскетбола во вторник принял решение, что оставшаяся часть чемпионата будет названа именем Нилай Айдоган, которая погибла в результате землетрясения.

О смерти 30-летней спортсменки пресс-служба федерации сообщила 12 февраля. Спортсменка выступала за команду «Университет Чанкая».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

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