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Баскетбол

Сегодня, 00:22

Зоран Лукич: «После перерыва у команды закончилось топливо»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал, чем остался недоволен в победном матче с Венесуэлой (68:63) на Fonbet Кубке дружбы в Перми и сказал, что его визави сделал все, чтобы взять реванш.

— Второй половиной игры остался недоволен, но надо быть объективным — видно было, что после перерыва у команды закончилось топливо, — сказал журналистам Лукич. — К сожалению, те игроки, от которых я ожидал помощи в ротации, вторую половину встречи провели в минус. И вот это главный мой повод для расстройства. Все остальное — рабочие моменты. Обратите внимание, в концовке я даже не брал тайм-ауты, договорился со штабом, что мы посмотрим, как ребята сами выберутся из этой ситуации. Выбрались отлично. Единственное, я так и не понял, куда отдавал последний пас Владислав Емченко. Но с кем не бывает. У всех уже глаза красные, нам нужен отдых. Мы неплохо оборонялись, пропустили всего 63 очка, но впереди очень много промахов, в том числе и открытых бросков, и из-под кольца, и со штрафных. Не люблю никого оправдывать, но мы играли три дня подряд — накануне с «Пармой» был сумасшедший выброс эмоций. Начали не очень, потом сравняли и полностью контролировали вторую половину. Этому я рад. Венесуэла ничем не удивила, хотя их тренер сделал все, чтобы выиграть — они меняли защиту, играли порой за гранью фола. Но не надо плакать — надо отвечать. В первой игре мы крупно победили, но там нам во многом повезло.

В заключительный день турнира в Перми сборная России вновь сыграет с местной «Пармой».

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
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