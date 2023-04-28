Финал с приставкой «супер». Сезон лиги «КЭС-БАСКЕТ» финишировал в Ижевске

Чемпионами Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» по итогам сезона стали юноши из Москвы и девушки из Свердловской области.

Переполненный зал, ревом встречавший каждую атаку команд. Атмосфера баскетбольного праздника, где рады каждому зрителю. Знаменитые спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы, на трибунах. Яркое шоу перед игрой. Захватывающий баскетбол, где отставание в 10 очков не приговор, а интрига в матче живет до последнего владения.

Все это и даже больше можно было увидеть своими глазами в минувшую субботу. И если вы подумали, что речь сейчас пойдет о столетии знаменитого ЦСКА, то мы вас удивим. Это — о суперфинале Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», где было как минимум не менее интересно.

Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Ощущение праздника

Первым, кого довелось увидеть у входа на арену в столице Удмуртии, был победитель Олимпиады-1972 Иван Едешко. Автор золотого паса Игр в Мюнхене и участник знаменитых «трех секунд» делился со знакомыми впечатлениями от первого финала дня. Внутри же от количества звезд отечественного баскетбола могло случиться легкое головокружение. Здесь были Сергей Панов, Евгений Гомельский, Светлана Абросимова, Алексей Саврасенко, Ирина Сумникова, Дмитрий Шакулин, Светлана Антипова, Ольга Артешина, Оксана Рахматулина. Считать суммарное на всех количество титулов — гиблое дело.

— Впервые на суперфинале «КЭС-БАСКЕТ» — эмоции очень яркие, все дети довольны, — сказал «СЭ» призер чемпионатов мира и Европы, а ныне тренер пермской «ПАРМЫ» Евгений Пашутин. — Думаю, по возвращении домой участники турнира получат еще больше мотивации для тренировок. Проведение таких соревнований служит популяризации нашего вида спорта и увеличивает число детей, которые в него приходят. Они чувствуют поддержку, видят, на каком высочайшем уровне проходят финалы. На матчи приезжают кумиры и настоящие легенды. Это создает преемственность поколений, старшие передают опыт молодым. А дети приучаются любить баскетбол — в этом и задача. Кто-то станет профессиональным спортсменом, кто-то нет, но вот эту любовь к игре они пронесут через всю жизнь. Хочу поблагодарить руководство Удмуртии, спонсоров — компании «Т Плюс» и «Ренова» и всех организаторов, которые ведут этот проект уже много лет.

Звезды баскетбола на суперфинале Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Школьная лига «КЭС-БАСКЕТ», созданная в 2007 году в Перми, за полтора десятка лет прошла путь от регионального турнира до мощного международного проекта. В нынешнем сезоне он охватил 72 региона России. Начав в октябре с муниципального этапа, юноши и девушки прошли через четыре стадии и определили по 16 лучших команд, достойных оказаться в суперфинале. Его в нынешнем году доверили принять Ижевску, сменившему в роли хозяина Нижний Новгород.

— Каждый год эти матчи по-настоящему ждут, причем не только сами игроки, но и руководители, — считает призер Олимпийских игр Ольга Артешина. — Есть даже конкуренция между городами за право проведения суперфинала. Поэтому можно сказать, что «КЭС-БАСКЕТ» уже стал явлением в российском баскетболе. В школьном спорте не так много подобных проектов общероссийского масштаба.

На протяжении недели все команды, собравшиеся на суперфинале, рубились на площадках с запредельным азартом и желанием победить. Например, у юношей только двум коллективам удалось пройти групповой этап без поражений.

Отдельно стоит сказать об организации. Хотя в турнире принимают участие обычные школьники, здесь все по-взрослому. Судьи, форма, правила — начиная с самого первого этапа. А уж на суперфинале можно подумать, что попал на матч профессиональной лиги высокого уровня — свет, звук, ведущие, приглашенные звезды. На десерт — концерт поп-звезды и любимца детей всей страны Хабиба. Конечно, антуража решающим матчам добавляли переполненные трибуны. А зрителям, помимо игр, предлагали самим взять в руки мяч и поиграть один на один, проверить снайперские качества или сразиться в виртуальный баскетбол.

— Считаю, что аналогов этому турниру в Европе и мире нет, — уверена олимпийский призер и чемпионка женской НБА Светлана Абросимова. — Мы с вами видим финал и понимаем, что организация здесь на уровне, например, Матча звезд Единой лиги ВТБ или топ-мероприятий АСБ. Это просто шикарный подарок детям из разных регионов, многие из которых стремились сюда на протяжении нескольких лет. Для них это настоящий праздник и ярчайшее воспоминание детства.

Награждение лучших игроков суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек.

До последних секунд

Но праздник праздником, а золотые медали за победу никто не отменял. Поэтому интриги в последний день турнира было хоть отбавляй. Первыми сильнейших определили девушки. Команды Приморского края и Свердловской области действительно были лучше других по ходу соревнований. К очной встрече они подошли без поражений и в статусе самых результативных команд турнира.

В матче за золото дальневосточные девушки вели в счете больше половины встречи. Но на рубеже третьей и четвертой четвертей пропустили рывок соперниц — 0:13. У Приморского края блистала лидер команды Елизавета Дейнега, оформившая дабл-дабл (25 очков и 10 подборов), но уральская команда ответила подвигами Анастасии Логиновских (21) и Марии Сергеевой (23 + 6 передач). Итог — 68:56 в пользу Свердловской области.

Сергеева в итоге была признана MVP финала и получила заслуженную награду на торжественной церемонии. Вообще организаторы старались максимально насытить программу суперфинала, и даже в перерывах матчей постоянно что-то происходило. Награждения лучших игроков турнира, получавших призы из рук знаменитостей, поздравления, конкурсы. Был проведен и традиционный Матч друзей лиги, в котором на паркет вышли многие из почетных гостей турнира.

Награждение призёров и победителей суперфинала среди команд девушек (победители — девушки из Свердловской области).

А еще параллельно с юными баскетболистами свой турнир, первый в истории «КЭС-БАСКЕТ», проводили тренеры — те самые, которые работают с детьми в регионах. Их соперничество переросло уровень товарищеского матча, проводимого в прошлые годы.

— Турнир тренеров — свежая и правильная идея, — заметил Пашутин. — Они сами должны держать себя в форме, чтобы работать с детьми, показывать им различные элементы на занятиях.

В лиге приурочили нововведение, как и весь текущий сезон, к проводимому в стране в 2023-м Году педагога и наставника. И надо сказать, что воспитанники на трибунах поддерживали своих тренеров не менее ярко, чем те сами во время обычных матчей. А в дебютном финале этого турнира игра долгое время шла равная. И как часто случается, судьбу матча решила третья четверть. Команда Оренбургской области сумела добыть преимущество над Пермским краем и победила со счетом 76:69.

— Крайне интересно, что каждый сезон «КЭС-БАСКЕТ» чему-то посвящен, — говорит Абросимова. — Например, юбилею победы в Великой Отечественной войне, нынешний — проводимому в стране Году педагога и наставника. Это добавляет смысла и делает турнир чуть больше чем просто баскетболом — побуждает детей учиться, узнавать что-то новое. Поэтому проект не только спортивный, но еще и образовательный.

А самой огненной стала золотая игра у юношей. Москва и Архангельская область встречались еще в группе, где победили столичные ребята. А несколько дней спустя баскетболисты снова увидели друг друга уже в финале. По ходу второй четверти москвичи повели «+14», и казалось, что дело сделано. Но не тут-то было! Северянам удалось сократить разницу в счете, а после того, как в четвертой десятиминутке Москва набрала всего два очка за шесть минут, и повести. За три минуты до конца уже Архангельская область была впереди с преимуществом в 5 очков.

Заключительные секунды просто утопали в шуме зала, отчаянно болевшего за обе команды. Тайм-ауты, взаимные ошибки, борьба нервов — и решающее слово лидера москвичей. Олег Коломиец набрал за матч фантастические 33 очка и 19 подборов, забил трехочковый, после которого соперники уже не сравняли счет, и забрал решающий отскок на своем щите в последней атаке. За это он заслуженно получил приз MVP после победного окончания матча — 80:77.

Награждение призёров и победителей суперфинала среди команд юношей (победители — юноши из города Москвы).

— Для Удмуртии большая честь, что суперфинал Школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ» прошел в Ижевске, потому что у нас очень любят баскетбол, — сказал глава республики Александр Бречалов. — Как болельщик я получил невероятное удовольствие. И особо хочу отметить команду Архангельской области: вернуться с «-14» в финале — это очень круто. Я пережил невероятные эмоции, схожие с теми, что были в 2007-м, когда мой любимый ЦСКА впервые победил в Евролиге. Всем организаторам, тренерам и игрокам огромное спасибо и низкий поклон!