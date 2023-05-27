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Баскетбол

Сегодня, 12:10

«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом

Сергей Подушкин
Обозреватель
Са'Майя Смит падает в обморок в Белом доме
Са&#039;Майя Смит упала в обморок во время речи Джо Байдена.
Фото Getty Images
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Чемпионка NCAA Са'Майя Смит надолго запомнит визит в Белый дом.

Встречами президента США с баскетбольными чемпионами и чемпионками давно никого не удивишь, но чтобы во время речей первых лиц Америки «объекты» поздравлений падали без сознания... Именно это и случилось в Белом доме: прямо во время выступления Джо Байдена перед чемпионками NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) одна из команды LCU Tigers Са'Майя Смит упала в обморок.

Са'Майя Смит падает в обморок в Белом доме
Фото Getty Images

Измотали в Белом доме

Инцидент с баскетболисткой Смит действительно шокировал. Во время трансляции церемонии в Белом доме Байден произносил свою речь, все вроде выглядело довольно рутинно. Но вдруг на сцене возникло какое-то нездоровое оживление, игроки команды «тигров», стоявшие на сцене, перестали слушать президента США, поздравлявшего команду с историческим триумфом в финале над соперницами из Iowa Hawkeyes, и переключили внимание на середину своей группы. Почти мгновенно на сцену выбежали сотрудники Белого дома, а трансляцию прервали. Правда, звук еще некоторое время шел, позволив услышать слова Байдена «Ребята, все в порядке».

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Однако никакого особого порядка не было. Поскольку студентка-первокурсница Са'Майя Смит потеряла сознание. Медперсонал Белого дома оказал ей первую помощь на месте, приведя в чувство. После чего девушку увезли из зала в кресле-каталке. Но, естественно, после такого происшествия всех больше интересовали не рутинные фразы господина Байдена, а состояние баскетболистки. К счастью, вскоре она пришла в себя. О чем сообщила главный тренер «тигриц» Ким Малки в прямом эфире. «Для тех из вас, кто обеспокоен, Са'Майя в порядке. Я вас в этом уверяю. Прямо сейчас она немного смущена. Она не хочет уходить. Она хочет быть с нами, но ее нужно проверить».

Действительно, Са'Майя пришла в себя и даже дала небольшое интервью WBRZ Sports. «Чувствую себя намного лучше... Я помню, что успела сказать тренерам перед обмороком что-то вроде «думаю, сейчас я потеряю сознание». Что со мной случилось? Было жарко, к тому же нам пришлось стоять достаточно долго». После церемонии девушка смущенно улыбалась, присоединилась к команде и даже сфотографировалась с фанатом. От Байдена она получила специальный подарок — баскетбольный мяч в ретро-стиле с автографом президента.

Са'Майе Смит оказывают помощь после обморока
Фото Getty Images

Финал-рекордсмен

Практически все в мире баскетбола знакомы с мужским студенческим чемпионатом NCAA, выпускники которого потом переходят в НБА, европейские и даже российские клубы. Да и про «Мартовское безумие» — решающие игры американских баскетболистов-студентов слышали практически все поклонники этой игры. Однако в последние годы набирает обороты и женский чемпионат NCAA по баскетболу. Нынешний чемпионат стал уже 41-м по счету в Дивизионе 1, завершившись в конце марта — начале апреля в Далласе «Финалом четырех». Чемпионский матч состоялся 2 апреля, и в нем «тигрицы» обыграли своих оппоненток со счетом 102:85.

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Главной звездой LCU Tigers, представляющей штат Луизиана, можно назвать даже не кого-то из баскетболисток, а их тренера. 62-летняя Кимберли Малки выигрывала в свое время золотые медали Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе как игрок, затем трижды приводила к чемпионству в женской NCAA команду Baylor Bears из Техаса. Теперь же Малки выиграла трофей с «тигрицами».

А самым ярким игроком команды является, пожалуй, Энджел Риз, сделавшая в финале дабл-дабл (15 очков и 10 подборов), а заодно оказавшаяся в центре скандала из-за задиристого поведения по отношению к соперницам из Айовы во время решающего матча. За это на Риз начались нападки в социальных сетях, ее пришлось защищать в том числе легендарному выпускнику университета LCU Шакилу О'Нилу. Тем не менее супруга президента Джилл Байден впервые пригласила в Белый дом сразу обе команды-финалистки, чем задела Энджел.

«Я помню, она сказала, что приглашение обеих команд стало бы примером честной игры, спортивного поведения. Так сказано из-за моего празднования? Меня это беспокоит», — цитировал Риз Mirror. Энджел обиделась на Джилл Байден и заявила, что не пойдет в Белый дом, а лучше отправится в гости к экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель. Но в итоге она все же пришла на церемонию и даже довольно мило общалась на камеры с Джилл Байден.

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Что же касается Са'Майи Смит, то она в финале ограничилась двумя очками и двумя подборами, хотя потенциал у нее неплохой. Отметим, что трансляцию финала между командами из Луизианы и Айовы смотрели 9,9 миллиона зрителей (в моменте цифры доходили до 12,6 миллиона), что является абсолютным рекордом для женского баскетбола.

баскетбол
Джо Байден
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