«Барселона» пригласила на сборы с основой 12-летнего баскетболиста. Школьник из Буркина-Фасо уже достиг роста 210 сантиметров

Мохамед Дабоне — новый Виктор Вембаньяма.

Пока в НБА ждут огромного канадца Оливье Риу ростом 2 метра 36 сантиметров, скауты испанской «Барселоны» отыскали другого вундеркинда. Каталонцы взяли с собой на сбор 12-летнего парня, уже сейчас разрывающего все юниорские лиги. Мохамед Дабоне перевалил за 2 метра 10 сантиметров и, похоже, не собирается останавливаться. И рост — далеко не единственное преимущество молодого уроженца Буркина-Фасо. Эксперты сравнивают Дабоне с Виктором Вембаньяма, ставшим открытием прошлого сезона НБА и одним из ключевых факторов успеха сборной Франции на домашней Олимпиаде в Париже. Как скоро Мохамед появится на паркете Евролиги?

Новый тренер «Барселоны» вызвал на сборы с основой двух школьников

Удивлялись Ламину Ямалю, который появился на поле в футболке «Барселоны» в 15 лет? Баскетбольные одноклубники готовят еще больший сюрприз. Каталонский клуб пригласил на предсезонные сборы с основным составом 12-летнего баскетболиста — Мохамеда Дабона из Буркина-Фасо. Конечно, сам факт участия в сборах можно оценить скорее как оценку перспектив юниора на будущее, тем не менее видно, что за Дабоне пристально следят и ждут его в главной команде как можно скорее. До выхода на паркет в матче НБА по текущим правилам пройдет еще почти шесть лет — на драфт он сможет выставить свою кандидатуру только в 2031 году. Однако в европейских лигах нет возрастного ценза, так что теоретически появиться в матчах чемпионата Испании или даже Евролиги Мохамед может уже этой осенью.

Так или иначе новый главный тренер «Барселоны» Джоан Пеннаройи серьезно относится к работе с молодыми новичками. Помимо Дабона, он вызвал на тренировки с основой 15-летнего Сайона Кейту. Мохамед и Сайон будут работать вместе с такими игроками, как Джабари Паркер, Томас Саторснский и Ян Весли, на протяжении двухнедельного сбора сине-гранатовых в Китае. По словам Пеннаройи, место в составе не гарантированно никому и итоговые списки тех, кого он видит костяком команды, будут составлены по итогам предсезонки. В случае если Дабоне хотя бы выпустят в ближайшее время на пару секунд, он обновит предыдущий рекорд самого молодого испанского дебюта сразу на два года. Рики Рубио вышел в 2005 году в матче лиги Эндеса в возрасте 14 лет 11 месяцев 28 дней. К слову, сейчас 33-летний защитник также играет в «Барселоне».

Огромный рост — не единственное преимущество каталонского вундеркинда

Эксперты сравнивают по игровым показателям Дабоне с Виктором Вембаньяма. Француз стал первым номером прошлогоднего драфта НБА и оправдал авансы. У Мохамеда схожий с Виктором стиль действий на паркете. Мало того что он необычайно рослый для своих лет (210 см, и это не предел), так еще и, в отличие от многих «больших», парень из Буркина-Фасо показывает разноплановые баскетбольные навыки. Когда нужно, Дабоне может закрыть «краску», пойти в проход, разменяться с партнерами или сделать эффектный блок-шот. Дальние броски также есть в арсенале юной надежды «Барселоны», что делает баскетболиста опасным в любой игровой ситуации. Особенно ярко Мохамед проявил себя во время недавнего турнира Next Generation Tournament в Берлине. Его признали MVP соревнования с двумя трипл-даблами за четыре игры.

В соцсетях множество ярких хайлайтов парня, и, хотя яркие нарезки далеко не всегда гарантируют серьезное баскетбольное будущее, в случае с Дабоне есть ощущение, что все сложится. Мальчик демонстрирует не по годам зрелое видение происходящего на площадке и выдающийся профессионализм. Сейчас он выступает за «Барселону» U-15, и, несмотря на то что большинство товарищей по команде и соперников на два-три года старше Мохамеда, именно Дабоне становится лидером своего клуба. Так, по весне он привел каталонцев к победе в юниорской лиге, отметившись в финале против принципиального соперника — мадридского «Реала» — 25 очками, 14 подборами и 6 блок-шотами. Когда-то «Барселона» уже рискнула с приглашением в основу совсем еще юных братьев Газоль, и не прогадала. Так что если не в этом, то через сезон или два Дабоне точно появится в главной команде. Тем более что с наступлением совершеннолетия с огромной долей вероятности он отправится в НБА.