Влюбился в поп-диву после подставного романа и погиб в 28. Трагедия Дражена Петровича

Самая печальная спортивная история бывшей Югославии.

К 28 годам быть трехкратным призером Олимпиады, чемпионом мира, поиграть в НБА и четырежды стать лучшим игроком Европы — этот человек мог стать величайшим баскетболистом в истории, если бы не автокатастрофа. Но хорват Дражен Петрович стал известен широкой неспортивной публике в первую очередь из-за наигранного романа с певицей группы Novi Fosili Саней Долежал.

Пранк зашел далеко

Чтобы понимать — уровень Novi Fosili для Югославии сродни ABBA в Западной Европе. Эта группа выступала на Евровидении и в 1987 году с песней Ja Sam Za Ples («Я за танцы») заняла четвертое место.

Петрович к 1985 году в свои 21 уже был призером Олимпийских игр и играл в главной команде Хорватии «Цибоне». Параллельно к пику славы шла группа с Долежал во главе, но на тот момент менеджеры размышляли, как бы удержать группу наверху чартов. Сначала, писали югославские СМИ, агент Зоран Шкугор предлагал Долежал «замутить» с арабским шейхом, но затем нашелся вариант поближе — баскетболист Дражен Петрович. Шкугор связался с лидером «Цибоны» и предложил им с Саней разыграть роман. На их первую встречу даже пригласили родителей Дражена. Поначалу все шло правильно — за парой следили телеканалы и газеты, Дражен ходил на концерты Novi Fosili. Саня сидела на трибунах во время баскетбольных игр. Маркетинговый ход работал.

Однако оказалось, что нарушилось главное звено в цепи — изменилось отношение к истории самих героев. «Мне тогда было 22 года, и в те годы ты не можешь любить понарошку», — рассказывала позже певица. Между ними возникли чувства, оба были молоды, красивы и чрезвычайно популярны, поэтому они помогали друг другу в бегстве от повседневной жизни и социалистического шоу-бизнеса.

Через несколько месяцев Дражен и Саня послали менеджера с его розыгрышами и решили не скрывать своих отношений. Они вместе гуляли по Загребу и общались с фанатами, обещая создать настоящую семью, посещали одни мероприятия, рассказывали о своей любви СМИ.

Дражен Петрович. Фото Getty Images

Трагический конец

К сожалению, красивая история любви быстро кончилась. У Долежал (видимо, в том числе благодаря роману) было по 200 концертов в год и обожание всех югославских мужчин, Петрович тоже играл все больше, постоянно ездил по Европе, а через пару лет и вовсе перешел в мадридский «Реал». Проблемы были и у девушки — один из фанатов баскетболиста, посчитав ее недостойной спортсмена, почему-то проколол шины на ее машине. Конечно, это была бы ерунда, если бы чувства не пошли на убыль. В итоге молодые люди остались хорошими друзьями и даже впоследствии виделись в Загребе, обедали вместе — но их уже дразнили и высмеивали. В июне 1993 года, после начала войны в Хорватии, когда Петрович уже попал в НБА, бывшую Югославию потрясла новость — лучший баскетболист поколения погиб под городом Денкендорф в Германии. Причем за рулем была венгерско-немецкая баскетболистка и модель Клара Саланци. Это произошло после того, как шофер грузовика вылетел на встречку — но Саланци вела машину на скорости 180 км/ч по мокрой дороге. Саланци успела повернуть автомобиль, но Петрович вылетел через лобовое стекло, врезался головой в грузовик и погиб на месте.

Саланци позже вышла замуж за известного немецкого футболиста Оливера Бирхоффа. Долежал вышла замуж за барабанщика своей группы Ненада Шарича — он скончался в 2012 году. Певица продолжает называть Петровича «особенным» и рассказывала, что тяжело переживала его уход. И сейчас, уже будучи зрелой женщиной, встречается с матерью баскетболиста — та не знала, что Петрович и она состояли в настоящих отношениях.

Группа Novi Fosili с 61-летней Долежал все еще дает концерты. Один из ближайших — в Загребе. В зале имени Дражена Петровича.