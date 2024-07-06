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Баскетбол

Сегодня, 13:00

У призера Олимпиады из России похитили откровенное видео с OnlyFans. Она потеряла полмиллиона долларов

Бронзовый призер Игр-2008 Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта
Отдел спорта «СЭ»
Екатерина Лисина
Екатерина Лисина.
Фото Соцсети
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Экс-баскетболистка и самая высокая модель в мире Екатерина Лисина обратилась в американский суд из-за взлома аккаунта.

Относительно недавно Екатерину Лисину считали восходящей звездой не только российского, но и мирового баскетбола. В составе сборной России она выиграла медали Олимпийских игр в Пекине и чемпионата мира, а также стала чемпионкой Европы, но рано завершила карьеру и ушла в модельный бизнес, а затем и вовсе исчезла с радаров. Однако на днях стало известно, что Лисина обратилась с заявлением в федеральный суд Манхэттена по поводу кражи ее пикатных видео и фото с OnlyFans с требованием найти онлайн-воров. По словам 35-летней Лисиной, она потенциально потеряла из-за кражи как минимум полмиллиона долларов.

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Большие успехи в баскетболе

Лисина действительно подавала очень большие надежды в баскетболе. Прежде всего благодаря своим уникальным данным — юная центровая с ростом в 205 см была нарасхват. Она родилась в семье баскетболистов в Пензе, там же начала заниматься этим видом спорта, а в 12 лет с родителями переехала в Словению. Первым баскетбольным клубом Екатерины стал «МиЗо Печи» из Венгрии, с которым она успела дважды выиграть чемпионат этой страны. Но уже в 18 лет оказалась в «Спартаке» из Видного, с которым стала чемпионкой России и победительницей Евролиги. В 19 лет она прославилась тем, что в Петербурге в матче, посвященном столетию российского баскетбола, поставила блок-шот Антону Понкрашову.

Конечно же, талантливую девушку быстро заметили и в сборной России. С национальной командой она за три года успела выиграть практически все — серебро чемпионата мира-2006, золото чемпионата Европы-2007 и серебро ЧЕ-2009, а также бронзу Олимпийских игр-2008 в Пекине. В 2010-м в составе «Спарта&К» она второй раз в карьере выиграла Евролигу. Затем родила ребенка, но вернулась в баскетбол, выигрывала Кубок Европы ФИБА и медали чемпионата страны. Однако еще до достижения 30-летнего возраста в 2014-м решила завершить карьеру. Примерно три года о ней не было ничего слышно, но в 2017-м выяснилось, что Лисина всерьез переключилась со спорта на другую сферу деятельности, став самой высокой моделью России.

«О модельном бизнесе я мечтала давно. Несмотря на то что долго играла на высоком уровне, баскетбол мне не очень подходит. Я не люблю физическую борьбу, а баскетболисты бьют друг друга даже на тренировках. Плюс по характеру я больше индивидуалист. Наверное, мне нужно было быть либо капитаном команды, либо выбрать личный вид спорта, где каждый сам за себя», — говорила она в интервью сайту федерального спортивного телеканала.

Екатерина Лисина
Фото Соцсети

Онлайн-пираты лишили заработка

Ранее она уже пробовала себя, скажем так, в шоу-бизнесе, снявшись в юмористическом видеоклипе группы USB «Два метра любви», а в качестве модели поставила себе цель повысить узнаваемость собственного бренда. И ради этого мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая (205,7 см) и самая длинноногая (133 см) модель в мире. И мечта в 2017-м сбылась, ее заявки удовлетворили.

Кроме того, она активно раскручивала себя в социальных сетях. Так, в TikTok в 2022 году у нее было около 10 миллионов подписчиков. Впрочем, не брезговала Екатерина и более горячим контентом. Как и другая бывшая российская спортсменка, экс-чемпионка Уимблдона среди девушек теннисистка Софья Жук, она завела аккаунт на OnlyFans. Естественно, ради дополнительного заработка. Поначалу она публиковала там фото и видео просто в нижнем белье, но затем решила улучшить монетизацию при помощи обнаженного контента. «Я снимаюсь обнаженной. Показываю свое тело голым, но не снимаюсь в порно. Мой доход увеличился как минимум в пять раз», — цитирует Лисину издание New York Post.

Судя по всему, доход от пикантных видео и фото мог вырасти заметно больше, если бы не киберпреступники. Как заявила экс-баскетболистка, она потеряла потенциальные полмиллиона долларов после того, как ее откровенный контент OnlyFans был украден и репостнут в социальной сети Discord. В частности, одно украденное видео, за просмотр которого Екатерина требовала 36 долларов, получило в Discord более 16 тысяч просмотров.

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При этом сама Лисина заявила, что как только видео просочилось в Сеть, количество просмотров на OnlyFans, а следовательно, и заработки резко упали. Она утверждает, что за последнее время украдены и размещены в других местах были как минимум три ее видео и семь наборов фотографий. Кража привела к «серьезным финансовым трудностям», написала она в своем заявлении в Федеральный суд Манхэттена. Бывшая баскетболистка требует, чтобы судья заставил Discord раскрыть личности онлайн-пиратов.

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