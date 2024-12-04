Не только Демин. Студенты американских вузов Голдин и Лахин тоже рвутся в НБА

Российские баскетболисты на первых ролях в своих командах NCAA.

Егор Демин после двух дебютных супернедель в NCAA немного сбавил обороты. В победном матче с Каролиной Стэйт (72:61) разыгрывающий Университета Бригама Янга набрал 8 очков (3/7 с игры, 2/2 с линии), 11 подборов и 4 передачи за 28 минут на площадке. А вот в проигранном матче с Университетом Провиденс (83:64) Егор не смог забросить с игры (0 из 10), набрав 6 очков с линии штрафных. Зато другие наши парни провели ударный отрезок. Центровой «Мичигана» Владислав Голдин в среду, 4 декабря, набрал рекордные для себя 24 очка в NCAA, а также 5 подборов и 3 передачи в матче с «Висконсином». Форвард «Клемсон» Виктор Лахин также играл 4 декабря и помог своей команде добыть непростую победу над «Кентукки» (70:64). На счету уроженца Анапы 9 очков и 6 подборов. Именно этих трех игроков выделил участник Матча звезд НБА Андрей Кириленко, высоко оценив их перспективы быть выбранными на драфте.

Не стали удерживать

Отметим, что Голдин выступает в NCAA уже пятый сезон, Лахин — четвертый. Оба покинули молодежный проект ЦСКА в 2020 году (первый сезон Лахин полностью пропустил из-за травмы). Отметим, что в студенческом баскетболе можно выступать только четыре года, но из-за пандемии коронавируса лига предоставила игрокам дополнительный сезон.

Владислав Голдин. Фото Getty Images

«Егор, Влад и Витя — три человека, которые сейчас лидеры своих команд в NCAA, — отмечал «СЭ» Кириленко. — Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Демин, Голдин и Лахин — три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте (последним российским игроком, который был выбран на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году). Они готовы. Особенно Голдин, который на сто процентов созрел для следующего шага. И тут бы я отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо еще добавить, но все придет в процессе.

Напомним, что Голдин начал свой путь в NCAA в «Техас Тех», где провел сезон-2020/21. Тогда он отыграл всего 10 матчей, потратив год на адаптацию в новой стране. На следующий год у Влада случился прорыв во «Флорида Атлетик», где он сразу стал важным игроком ротации, а к третьему сезону стал лидером своего университета. В среднем уроженец Нальчика набирал 15,7 очка и 6,9 подбора в среднем за игру. А «Флорида» сенсационно добралась до «Финала четырех» NCAA. За выход в финал команда Голдина играла с «Сан-Диего», уступив в обидной концовке (72:71).

Летом 2024-го Влад вслед за тренером «Флориды» Дастином Мэей перебрался в «Мичиган», где является ключевым игроком. Он играет более 23 минут, в среднем набирая 11,0 очка и 4,8 подбора. Меньше, чем в прошлом году, но это можно объяснить тем, что пока его команда встречалась исключительно с топ-командами NCAA. «Голдин может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но я думаю, что пробовать себя в НБА обязательно надо», — продолжает Андрей Кириленко.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич также считает, что на наших парней будет спрос в Европе, но не стоит переставать мечтать об НБА. «У русских есть хорошее выражение: надежда умирает последней. Посмотрим, как пройдет этот сезон. После этого уже будет понятно, что реально, а что нет».

Виктор Лахин и Ив Мисси. Фото Getty Images

Демонстрировать большую готовность

Виктор Лахин также проводит очень сильный сезон. В 10 сыгранных матчах NCAA чемпион Молодежной лиги ВТБ в среднем набирает 10,9 очка, 5,4 подбора, 1,3 передачи и 1,7 блок-шота. Первые четыре года в США Лахин выступал за «Цинциннати», где получил высшее образование, а этим летом перешел в «Клемсон» (когда-то там мог оказаться Кириленко). И пока у него очень здорово получается. В матче с Saint Francis University Red Flash он забил 4 из 4 — с игры, а в играх с «Сан-Франциско» и Florida A&M Rattlers набирал по 12 очков. Самый же крутой перформанс Виктор показал в середине ноября, оформив дабл-дабл (19 очков и 12 подборов) в победной игре с Восточным Кентукки.

Голдин и Лахин не входят в топ-60 мок-драфта НБА от nbadraftpoint. Зато Егор Демин там на четвертом месте. «Долго раздумывал, но вот мой первый официальный мок-драфт на начало сезона. Безумно сложный рейтинг для создания, с кучей талантливых новичков, которые, вполне возможно, выставят свои кандидатуры на драфт после сильного начала сезона», — отмечается в аккаунте nbadraftpoint.

В топ-100 от ESPN Демин пока идет под 11-м номером. «Потрясающее видение площадки Демина и креативность в передачах проявляются каждый раз, когда он находится на паркете, но он склонен иногда играть с тормозами, — отмечает эксперт ESPN Джонатан Гивони. — Довольно много профессиональных скаутов будут следить за тем, как растет предполагаемый пик в топ-10, поскольку он явно обладает редким даром с его ростом 206 сантиметров и отсутствием эгоизма, но в будущем ему важно демонстрировать большую готовность оказывать влияние на игру в ключевые моменты».

А вот бывший главный тренер команды NCAA Фресно Стэйт Стив Кливленд считает, что Егор уже готов играть в НБА: «Он мог бы пригодиться команде НБА прямо сейчас. Потому что делает игроков вокруг себя лучше. Он может влиться в состав и делать все то же самое. У него есть эти качества. Глубокое понимание происходящего на площадке. Он один из наименее эгоистичных игроков, которых я встречал. Думаю, что он может быть полезен где угодно. В любой программе, зарубежной лиге или в НБА».