20-летнюю баскетболистку развели на 50 миллионов рублей. Мошенников распознала ее бабушка

Обманули по старой схеме.

Злоумышленники развели баскетболистку студенческой команды МГАФК Дарью более чем на 50 миллионов рублей: 20-летняя девушка сама отдала им деньги, 3 килограмма золота и часы «Картье». Распознать мошенников смогла бабушка спортсменки, сообщает Telegram-канал Baza.

Запугали угрозами

В первый раз неизвестный мужчина позвонил Дарье 25 ноября, представившись сотрудником МТС. Он сказал, что ей нужно продлить действие договора. Для этого надо было назвать код, который придет в смс-сообщении. Девушка согласилась, но после разговора поняла: уведомление пришло не от оператора, а от портала «Госуслуги». Тогда баскетболистка выяснила, что ее аккаунт взломали, и пошла узнавать подробности в МФЦ. По пути ей позвонили снова: сначала якобы от «Госуслуг», а потом — из Росфинмониторинга и ФСБ.

И здесь уже в ход пошли угрозы. Дарью предупредили: против нее могут возбудить уголовное дело за пособничество терроризму. Обвинения готовы снять, если она станет сотрудничать. Испугавшись, спортсменка согласилась на все условия.

Что ее попросили сделать

Первым заданием для Дарьи было снять все деньги со своего вклада, купить новый мобильник и перевести средства на якобы безопасный счет. После этого заботливые злоумышленники вызвали Дарье такси до дома и предупредили о скором обыске квартиры. Но до этого ей нужно вынести из помещения все ценные вещи (в том числе наличные) и передать «сотруднику ФСБ» для проверки.

Уже из дома баскетболистка по видеосвязи должна была показать «представителю спецслужб», где находятся ценные вещи. Во время звонка она сказала, что у нее есть сейф, однако она не знает код. В нем были три килограммовых 100 тысяч евро и золотые часы «Картье». «Сотрудник ФСБ» начал подбирать цифры вместе с ней, но потом Дарья испугалась блокировки сейфа и вспомнила пароль. Девушка послушно отвезла все ценные вещи на такси в заданные точки, где передала «агентам» для «проверки».

А на следующий день Дарье снова позвонили. Тот же «сотрудник ФСБ» сообщил спортсменке, что у ее бабушки кто-то пытается снять деньги со счета в банке. Тогда она приехала к родственнице, взяла ее телефон, закрыла вклад на 10 миллионов рублей и попыталась вывести средства на «безопасный вклад», но банк заблокировал операцию.

Утром 28 ноября Дарья услышала, как бабушка ругается на злоумышленников, которые пытаются украсть те самые 10 миллионов. А потом поняла, что она разговаривает с «сотрудником ФСБ», а значит — ее обманули более чем на 50 миллионов.

Фото Global Look Press

Развели и футболистку

Похожая история в конце ноября произошла с 18-летней футболисткой молодежной команды «Локомотива» Софией Стельмаховой — мошенники обманули ее почти на 4 миллиона рублей. Сначала ей также позвонил лжесотрудник МТС и сообщил об истечении срока действия договора. Для продления необходимо было продиктовать код, который придет на телефон.

После этого с девушкой связался другой мужчина. По его словам, произошла утечка данных и Софии необходимо срочно оформить кредит на 664 тысячи рублей, а затем перевести эти деньги на безопасный банковский счет. После аналогичные «проблемы» обнаружились и со счетами родителей футболистки. Стельмахова направилась к маме, перевела все ее средства на свою карту, а также оформила кредит на 500 тысяч рублей на имя отца по указанию якобы сотрудника Центробанка.

Все собранные средства она перебросила частями на разные счета. Кроме того, после этого мошенники попросили ее передать их человеку все наличные средства, которые она найдет в квартире, предварительно назвав кодовое слово. Так София передала злоумышленникам еще 275 тысяч рублей. О том, что ее обманули, футболистка догадалась после разговора с родителями. Стельмахова сразу обратилась в полицию.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительной информации, звонок мошенников поступил с территории Украины. Не исключено, что баскетболистку Дарью обманули те же люди.