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Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 16:45

«Они бросают по корзинам для персиков, у них нет кроссовок». Скандальный американец сорвался от конфуза США и оскорбил Южный Судан

Гилберт Аренас поделился впечатлениями от матча США с Южным Суданом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Гилберт Аренас
Гилберт Аренас.
Фото Getty Images
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Баскетболистов из Африки сравнили с дикарями.

Товарищеский матч между баскетбольными сборными США и Южным Суданом едва не закончился шоком для Америки. Африканская команда была близка к победе над звездным соперником: по ходу матча вела «+16», а уступила лишь одно очко — Леброн Джеймс вырвал победу для американцев на последних секундах четвертой четверти.

 
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Ход матча многих удивил, а также возмутил тех, кто следит за американской командой. «Мужчины чуть не проиграли каким-то африканцам, — разозлился известный экс-игрок НБА Гилберт Аренас. — Мы чуть не проиграли, Королю (Леброну. — Прим. «СЭ») пришлось нас спасать. Я знаю, что ненавистники Леброна в ярости. Мы чуть не проиграли племени ахи-ахи, это же безумие.

Эмбиид, черт возьми, чуть не привез нам, он чуть не испортил все ради своих кузенов. Мы не должны проигрывать им. У них даже обуви нет! Они получают обувь из Америки, нам приходится отправлять им обувь. Мы чуть не проигрываем людям, которые бросают по корзинам для персиков, в грязи, без обуви».

Гилберт Аренас
Гилберт Аренас.
Фото Getty Images

Аренас, известный своими эпатажными высказываниями, с явным пренебрежением отозвался о сборной Южной Судана — эта страна лишь в июле 2011-го получила независимость от Судана, но уже собрала неплохую баскетбольную команду. «Яркие звезды» в 2021-м дебютировали на Афробаскете, а в 2023-м выступили на чемпионате мира, где были близки к попаданию во второй групповой этап. При этом членом ФИБА страна стала только в декабре 2013 года.

Центровой Джоэл Эмбиид, получивший от Аренаса персональную критику, ответил на этот спич. «Не одобряю это. Я прежде всего африканец. Я могу играть за сборную США, но я камерунец… Мне точно не известно, что он сказал, поэтому не могу комментировать, но если это было настолько негативно, то я разочарован. Даже в том положении, в котором я нахожусь, я все еще оказываю большое влияние там, откуда я родом. И это никогда не прекратится. Как я уже сказал, все это сильно расстраивает. В мире, в котором мы живем сейчас, так много негатива», — высказался MVP НБА в сезоне-2022/23.

 
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Эмбиид сейчас — один из самых критикуемых игроков сборной США. Помимо хейта от Аренаса, он столкнулся с негативом от французских болельщиков, которые с издевками встретили американского центрового. В июле 2022-го баскетболисту выдали французский паспорт как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». Правда, уже в сентябре Джоэл получил американское гражданство и стал выступать за Штаты. В Париже его встретили предложениями вернуть французский паспорт либо выступать за Францию.

Ответил Аренасу и Луол Денг — в прошлом участник Матчей звезд НБА, а сейчас президент Федерации баскетбола Южного Судана: «Я бы никогда ни с кем не поменялся жизнями. Быть африканцем — это нечто особенное. Однако для молодых африканцев и афроамериканских детей, которые восхищаются Гилбертом и слушают его, эти комментарии могут заставить меньше думать о себе и заставить остальной мир меньше думать об африканцах. Те, кого легко ввести в заблуждение, могут высказывать комментарии, отражающие скорее ненависть к себе, чем гордость. В нашей истории нет ничего, о чем нам следует забыть», — отметил Денг.

Баскетболист Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид.
Фото Global Look Press

31 июля сборные США и Южного Судана встретятся еще раз — она попали в одну группу на Олимпийских играх. Также в квартете с ними Сербия и Пуэрто-Рико — с этими сборными африканцы встречались на прошлогоднем чемпионате мира.

Американцев считают главным фаворитом баскетбольного турнира. Они привезли в Париж большое количество звезд, среди которых Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис, Стефен Карри, Джейсон Тейтум и другие.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
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