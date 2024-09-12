«О прекращении эпизода по хулиганству мы узнали только под занавес следствия». Слова адвоката Алексея Шведа

Александр Бойков объясняет, как из резонансного уголовного дела пропали три подозреваемых из четырех.

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по делу об избиении призера Олимпиады и чемпиона Евролиги Алексея Шведа. На российского баскетболиста поздно вечером 1 мая 2023 года рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы было совершено нападение. На следующий день трех подозреваемых в этом преступлении задержали. Ими оказались 19-летний Глеб Васильевич Писарев, студент 1-го курса МГИМО, 17-летний Рамзин Фаризович Амирасланов, который учится в Британской высшей школе дизайна, и 20-летний Князь Элсеварович Амирасланов, который учится в МГИМО на переводчика. Им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). Хулиганам грозил штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал Шведу подсечку. Водитель Амирасланова Юсуф Мирашуров увидел, что его подопечный конфликтует с Алексеем, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста. Другие участники конфликта также участвовали в драке (судя по видео). Однако в ходе длительного расследования дело фактически развалилось. Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров — по версии следствия, именно он нанес самый серьезный удар Шведу. Еще трое подозреваемых, которые в июне 2023-го были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде, проходили по делу в качестве свидетелей.

В ходе заседания обвиняемый заявил, что частично признает свою вину. Мирашурову инкриминировали ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. Прокуратура запросила пять. В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Время, проведенное в СИЗО, будет засчитано как день за полтора — то есть в мае 2025-го Юсуф выйдет на свободу. Приговор может быть обжалован сторонами в вышестоящем суде в течение 15 дней. Свою позицию по делу в интервью «СЭ» высказал адвокат Алексея Шведа Александр Бойков.

Просили суд вызвать трех фигурантов дела для допроса

— Вы удивлены приговором подсудимому?

— Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость — небольшой сюрприз. Мы смотрели видеозаписи, слушали свидетелей. Все произошло в центре Москвы, дело было резонансным. Потерпевший — известный спортсмен, который успешно представлял Россию на Олимпиаде, является лицом российского баскетбола. Странно было увидеть, что с теми людьми, в чьих действиях, на мой взгляд, был состав преступления, обошлись довольно мягко.

— Если почитать комментарии читателей под новостями о деле избиения Шведа, то большинство из них не понимают, почему в деле остался только один обвиняемый.

— Следователь, насколько я помню, говорил, что ему сложно доказать состав преступления по статье «Хулиганство» в действиях молодых людей, которые изначально были фигурантами дела. Хотя любой практикующий юрист в сфере уголовного права, наверное, усомнился бы в этом. Были показания свидетелей и потерпевшего, которые говорили, что конфликт инициировал Рамзин Амирасланов. У нас имелись и видеозаписи, где не слышно разговоров, но понятно, что агрессия между сторонами до какого-то момента отсутствовала. Изначально задирали супругу Алексея, а потом появился Швед (позже вышел из ресторана). Мы видели, что Алексей не был агрессивен, а спокойно подошел к толпе людей. Он никого не толкал, не бил. Узнал, в чем дело. И тут к нему подбежал молодой человек, сделал подсечку, инициировал физический контакт.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Правильно я понимаю, что молодые люди даже не были допрошены судом в качестве свидетелей?

— Да, хотя мы неоднократно просили суд вызвать их для допроса. В отношении них уголовное дело прекращено. Но в деле, которое закончилось приговором, они были свидетелями нанесения тяжких телесных повреждений. И мы настаивали, чтобы каждый из них явился в суд. По крайней мере, некоторые из них, и уж точно — Рамзин Амирасланов. Он являлся зачинщиком конфликта и изначально с бранью обратился к супруге Шведа, оскорблял друзей Алексея, начал драку, сделав баскетболисту подсечку и уронив его. Рамзин, после того как его водитель включился в драку, нанес Алексею удар, бегал с дикими глазами вокруг, фотографировал лежащего Шведа, вместо того чтобы оказать ему помощь или хотя бы извиниться. Он продолжал то, что в судебной практике признается хулиганскими действиями. Действиями, которые выражают явное пренебрежение общественной моралью и правилами поведения в цивилизованном обществе.

Амирасланов в центре Москвы под множеством камер в окружении большого количества людей издевался над лежащим без сознания человеком, которого только что ударил, которому нанес тяжкие повреждения его же собственный водитель. И, как мы слышали со слов подсудимого во время его допроса в ходе прошлого заседания, после того как Мирашуров нанес этот удар, к водителю подошел его работодатель и сказал (это вольный пересказ): «Я эту заварушку начал, я и буду со всем разбираться, ты уезжай».

— На тот момент он был несовершеннолетним.

— Сейчас, так полагаю, он уже совершеннолетний. Мы требовали, чтобы этих людей пригласили в суд для дачи показаний, потому что уголовно-процессуальный закон дает нам такое право. Но они так и не явились. Мы просили, чтобы суд или прокуратура запросили сведения о возможном пересечении ими границ РФ, выезде из страны на продолжительное время или каком-то лечении от тяжелой болезни, которая не давала бы им возможности явиться в суд. Закон говорит, что оглашению подлежат показания тех свидетелей, которые по объективным причинам не могут явиться на судебное заседание. У нас таких сведений не появилось. Мы видели лишь какие-то справки и рапорт участкового, который якобы сходил по месту их жительства или регистрации и их там не нашел. Даже если свидетель куда-то выходил, что далеко не всегда случается в действительности, это не является достаточным основанием, чтобы считать, что он действительно не может явиться в суд. Нужны какие-то объективные данные.

Надеялись, что решение по прекращению уголовного преследования будет пересмотрено

— В феврале 2024-го появилась новость, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по этому делу. Принимал ли руководитель СК какие-то решения?

— Эта новость внушила нам надежду на некоторое время. Ведь в течение всего расследования у нас было несколько обвиняемых, несколько составов преступлений. Это было нанесение тяжких телесных повреждений, которое в итоге оказалось в суде, и хулиганство. И только под занавес следствия, при ознакомлении с материалами дела, мы были неприятно удивлены, узнав, что эпизод по хулиганству был прекращен. И осталось только нанесение тяжких телесных повреждений, совершенное одним человеком, и это дело направилось в суд. Мы знаем, что пресс-служба СК оперативно реагирует на новости. И когда продолжительное время дело находилось в суде, видимо, в связи с публикацией в СМИ, Александр Иванович [Бастрыкин] запросил от сотрудников, расследовавших дело, доклад по избиению Алексея.

Мы надеялись, что решение по прекращению уголовного преследования будет пересмотрено. Потому что если изучить практику СК, то в запрашиваемых руководителем делах происходят какие-то изменения. Но более никакой информации не поступало. Направляли запросы в СК —ответов не получили. Мы видим, что ничего не изменилось. По крайней мере, логичным представлялось, что если бы производилась какая-то проверка, пересматривались какие-то решения, то с потерпевшим или с его представителем связались бы, для того чтобы опросить его или получить от него заявление. Этого не произошло. С нами никто не связывался. Соответственно, я предполагаю, что никаких действий не производилось.

— В течение 15 дней можно подать апелляцию на приговор районного суда. Будете изучать этот момент?

— Мы изучим приговор и будем дальше принимать решения.