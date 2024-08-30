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Баскетбол

Сегодня, 17:45

Украинского тренера дисквалифицировали за бегство из страны. Таких случаев уже три сотни

ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины Слипенчука
Отдел спорта «СЭ»
Артем Слипенчук
Артем Слипенчук.
Фото Личные соцсети Артема Слипенчука, Соцсети
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На Украине спортивные федерации радикально борются с нарушителями.

Тренер сборной Украины по баскетболу и клуба «Черкасские обезьяны» Артем Слипенчук, а также игрок молодежной баскетбольной сборной Украины и команды «Запорожье» Артем Покоенко получили наказание в виде пожизненной дисквалификации, сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ). Слипенчук и Покоенко — далеко не последние люди в украинском баскетболе. Чем объясняются столь суровые меры?

Спортивное дезертирство

Слипенчук и Покоенко не вернулись на Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в сроки, определенные приказами ФБУ. Напомним, в этой стране в условиях мобилизации действуют жесткие ограничения на пересечение границ лицами мужского пола. Спортсмены — одна из тех редких групп, кто имеет право путешествовать «за кордон» (при условии обязательного возвращения). И некоторые пользуются данной возможностью, чтобы обеспечить свою безопасность, — то есть не возвращаются обратно. Спортивные федерации жестко борются с подобными проявлениями.

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«Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком ФБУ пожизненно отстранил Слипенчука и Покоенко. Решение принято единогласно», — сообщила пресс-служба ФБУ. Кроме того, федерация обратилась к Министерству молодежи и спорта Украины с ходатайством о наказании беглецов.

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером «Кривбасса» и молодежной сборной Украины. «Обезьяны» завершили регулярный чемпионат-2023/24 на пятом месте и в итоге дошли до полуфинальной серии плей-офф, от финала их отделила одна победа и 5 очков, так что в итоге черкасцы остались лишь четвертыми. Также специалист входил в штаб Айнарса Багатскиса в «Киев-Баскете». 20-летний Покоенко в прошлом сезоне Суперлиги играл за «Запорожье» — именно этот клуб прошли «обезьяны» в 1/4 финала. Судя по всему, возвращаться на Украину Слипенчук и Покоенко не собираются, а теперь мотивации еще меньше.

Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press

Текучка за границу

О том, что украинское министерство молодежи и спорта исключает из состава национальных сборных и лишает спортивных званий атлетов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований, известно давно. В мае 2022 года кабинет министров Украины принял постановление с изменениями в правила пересечения государственной границы. Спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним, было разрешено покидать территорию Украины на срок до 30 суток.

Но число беглецов все равно растет. Еще год назад таких невозвращенцев было 293. В ноябре — уже 309, притом что с 24 февраля 2022 года Украину покинули 9058 спортсменов. Из них 247 представляли олимпийские виды спорта. Весной фигурировало число 317. Среди них оказались футболисты сборной Украины, игравшие в зарубежных чемпионатах, — логично, что им подстроиться под закон крайне затруднительно. Это Артем Довбик («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Илья Забарный («Борнмут») и другие.

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Врио министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью изданию «Телеграф» говорил, что среди спортсменов «нет топовых атлетов»: «Такие случаи есть, к сожалению. Есть около 300 спортсменов, которые уехали и вовремя не вернулись. Но вместе с тем кто-то возвращается, этот список очень динамичен. Среди них нет топовых наших атлетов, и это, по моему убеждению, не те люди, на которых нужно акцентировать внимание».

Кроме того, врио министра выражал надежду, что в страну вернутся все члены олимпийской делегации, выступавшие в Париже. Судя по отсутствию противоположных решений, так и произошло. Однако «список 300» наверняка еще может расшириться.

Баскетбол
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