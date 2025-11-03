Видео
3 ноября, 16:58

Агент Лукича: «Работа в Греции не отразится на сборной России»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Агент Зорана Лукича Бурган Назиров прокомментировал «СЭ» назначение наставника сборной России на пост главного тренера греческого «Ираклиса».

«Зоран давно хотел вернуться к клубной работе, и приоритетом было остаться в России, — отметил «СЭ» агент. — Однако предложений от клубов Единой лиги мы так и не получили, поэтому было решено поработать в другом чемпионате. Контракт с «Ираклисом» подписан до конца сезона. При этом интересы сборной это никак не затронет. С клубом согласовано, что Зоран будет покидать команду во время «окон» ФИБА».

В 5 стартовых матчах чемпионата Греции «Ираклис» выиграл только 1 игру.

1

  • Фирсыч

    Конечно не отразится! Сборная проводит только товарищеские встречи. А так вторая зарплата, как у Карпина.

    03.11.2025

    Баскетбол
    Сборная России по баскетболу
