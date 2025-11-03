Агент Лукича: «Работа в Греции не отразится на сборной России»

Агент Зорана Лукича Бурган Назиров прокомментировал «СЭ» назначение наставника сборной России на пост главного тренера греческого «Ираклиса».

«Зоран давно хотел вернуться к клубной работе, и приоритетом было остаться в России, — отметил «СЭ» агент. — Однако предложений от клубов Единой лиги мы так и не получили, поэтому было решено поработать в другом чемпионате. Контракт с «Ираклисом» подписан до конца сезона. При этом интересы сборной это никак не затронет. С клубом согласовано, что Зоран будет покидать команду во время «окон» ФИБА».

В 5 стартовых матчах чемпионата Греции «Ираклис» выиграл только 1 игру.