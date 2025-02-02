Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 11:30

Олаири Косу о драфте женской НБА-2025: «Надеюсь, что Бог мне поможет»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Форвард БК УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу заявила, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA.

«В первую очередь, это моя мечта — попробовать свои силы в WNBA, поиграть за рубежом, — отметила «СЭ» Косу. — Конечно, я следила за своим драфт-классом, смотрела, кто примерно будет выставляться, но не могу загадывать, под каким номером меня выберут. Конечно, хочется быть выбранной как можно выше, но тут как судьба распорядится. Я желаю себе большой удачи и надеюсь, что Бог мне поможет».

Российская баскетболистка может быть выбрана на драфте впервые с 2018 года. Тогда две наши звездочки — Раиса Мусина и Мария Вадеева (теперь Клюндикова) — были выбраны под 11 и 21 номером соотвественно. Мария отыграла два сезона, а Раиса не смогла выступить из-за проблем с визой, связанных с ковидными ограничениями.

Анастасия Олаири Косу (справа). «Хочу осуществить свою мечту, надеюсь, Бог мне поможет». Косу выставит свою кандидатуру на драфт НБА
Баскетбол
Читайте также
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Минобороны РФ сообщило о нанесении ВСУ ракетного удара по интернату в Судже
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя