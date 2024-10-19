Кириленко: «Сборной России по баскетболу сложно найти соперников для товарищеских матчей»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что сборной России, учитывая ее уровень, сложно найти подходящих соперников для товарищеских матчей.

«Учитывая уровень российской сборной, очень сложно найти подходящего соперника. Так как мы очень сильно интегрированы в европейский баскетбол, а Европа очень закрыта от нас, то мы вынуждены искать соперников в регионах, с которыми не очень знаком. Для нас это новый опыт и испытание», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.