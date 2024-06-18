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Баскетболист Мелешкин — о санкциях: «Изоляция — большой минус. Грустно, мы очень сильно от нее теряем»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский баскетболист Владислав Мелешкин после победы в «баскетбольном двоеборье» в рамках Игр БРИКС в Казани в интервью «СЭ» поделился мнением о спортивных санкциях против российских спортсменов.

«Какое может быть тут настроение… Грустно это, конечно. Это большая грусть, большой минус, от изоляции мы очень сильно теряем. Поэтому что Игры будущего, что Игры БРИКС — это для нас отличная возможность, глоток свежего воздуха для всех нас. Нужны новые вызовы.

В баскетболе 3 на 3 сейчас практически вся сборная представлена игроками Inanomo. Выступаем в чемпионате страны, мы пятикратные чемпионы страны. Чемпионат этого года как раз сейчас продолжается», — сказал Мелешкин.

 
Владислав Мелешкин на&nbsp;Играх БРИКС. «За фиджитал-двоеборьем будущее». Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»

Баскетбол 3 на 3 считается командным видом спорта, поэтому МОК рекомендует не допускать россиян на международные старты даже в нейтральном статусе.

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