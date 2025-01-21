Логунова — о возможном возвращении сборной к турнирам ФИБА: «Будем вне шестерки лучших»

Призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова в интервью «СЭ» оценила перспективы сборной России после возвращения к международным стартам.

— Давайте представим. Послезавтра наша женская сборная выходит играть в международные соревнования по баскетболу 5х5. Как мы будем выглядеть?

— Думаю, что сборная будет вне шестерки лучших. У нас команда обнулилась и сильно омолодилась. Результаты не возьмутся с потолка.

— Кто сильнейшие иностранки в нашей премьер-лиге?

— Ева Лисец. Я знаю, как она играет, как она думает на площадке. Голова! Александрия Бентли. Команде без нее очень тяжело, настоящий шутер. Бриа Холмс. На краю смотрится идеально, сильна физически.

— Йовану Ногич вы не назвали.

— Она очень хороший игрок, но как будто она не до конца раскрылась. Может, еще нужно время.

— Кто из наших девчонок у вас в фаворе?

— Севара Нуритдинова — лучший разыгрывающий в России. Мария Клюндикова (Вадеева) — топ-уровень. Тут, наверное, объяснять не буду. И Рая Мусина. Я думаю, что они с Машей просто талантливые люди. Как иначе объяснить? Таланты же не скроешь!