Баскетболистка сборной России Мусина потеряла сознание во время матча Кубка России

Форвард «Ники-Лузалес» из Сыктывкара Раиса Мусина получила удар локтем в матче Кубка России против «Энергии» из Иваново.

Баскетболистка на короткое время потеряла сознание. После паузы Мусина смогла продолжить матч. На ее счету 15 очков за 15 минут.

Матч завершился победой «Ники-Лузалес» со счетом 80:46.

Мусиной — 27 лет. Она была выбрана «Финиксом» под 21-м номером на драфте женской НБА-2018. В североамериканской лиге россиянка не провела ни одной игры.