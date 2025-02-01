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Сегодня, 20:55

Баскетболистка УГМК Клюндикова рассказала, что возвращается в форму

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетболистка екатеринбургского УГМК и сборной России Мария Клюндикова считает, что возвращается в привычную для себя форму.

УГМК со счетом 89:63 обыграл курское «Динамо» в финале Кубка России. 26-летняя Клюндикова набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

«Благодаря вере тренера в меня я почувствовала уверенность на паркете. Можно сказать, что я возвращаюсь в привычную форму после родов. Я в процессе, и дальше — больше. Мы командно хорошо играли, двигали мяч и с первой же минуты почувствовали, что победу не отдадим», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.

Источник: ТАСС
БК УГМК
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