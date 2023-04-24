Баскетболистки МБА обыграли «Надежду» и завоевали бронзовые медали женской премьер-лиги

МБА на выезде обыграл «Надежду» в третьем матче серии за третье место в женской премьер-лиге — 69:65.

Самой результативной в составе победителей стала Мария Крымова, которая набрала 12 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу МБА, московский клуб завоевал бронзовые медали женской премьер-лиги.

В финальной серии УГМК ведет в серии с курским «Динамо» 2-0. Третий матч состоится 25 апреля в Курске.

Баскетбол

Премьер-лига (ж)

Матч за 3-е место

«Надежда» (Оренбургская область) — МБА (Москва) — 65:69 (11:15, 16:19, 24:18, 14:17)

24 апреля. Оренбург. «СКК Оренбуржье».

Счет в серии: 0-3