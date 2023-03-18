БК «Химки» обеспокоены целесообразностью наличия легионеров в турнирах РФБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов выступил на Совете Суперлиги с предложением рассмотреть целесообразность привлечения легионеров к соревнованиям под эгидой Российской федерации баскетбола, сообщает Vprognoze.ru.

По информации источника, если это предложение будет принято, то иностранные баскетболисты не смогут играть в чемпионате Суперлиги и Кубке России. В Кубке России помимо команд Суперлиги также участвуют клубы из Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне чемпионата Суперлиги соревнуются 16 команд. За лидирующую «Руну» из Москвы выступают два американских легионера. Также два американских баскетболиста защищают цвета занимающего второе место «Уралмаша» из Екатеринбурга. Подмосковные «Химки», в составе которых заявлены исключительно российские баскетболисты, находятся в турнирной таблице на четвертой строчке, отставая от «Руны» на 7 очков.