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3 апреля, 17:00

Болдырева объяснила, почему сейчас российским игрокам тяжело трудоустроиться в европейские клубы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Российская центровая Middle Tennessee Анастасия Болдырева, ставшая лучшей по блок-шотам в сезоне-2024/25 в NCAA, в интервью «СЭ» отметила, что готова вернуться в Европу, если не получится с драфтом женской НБА.

— Если не на драфт, то вернешься в Европу?

— Да. В таком случае буду пробовать заиграть в России, Израиле, Турции. Это три страны, самые открытые для русских игроков сейчас. Россия будет в приоритете, но если не получится с Россией, то поеду в Израиль. У меня там две знакомые играют. Даже если с ними в команде не получится, то все равно рядом.

— Если играть в России, то где?

— Я не была в других клубах, но мне было комфортно в МБА в свой единственный сезон на родине.

— А кто у тебя знакомые в Израиле?

— Ксения Малашка, она с нами играла тут, в университете, два года назад, и Дор Саар, она тоже с нами была в университете три года назад.

— Хорошо. А почему Турция?

— Турция просто входит в список стран, куда легче попасть. Европа в целом закрыта для россиян. Может быть, Словения, Словакия еще более-менее доступны. Но там команды не очень сильные, поэтому даже нет смысла рассматривать.

Анастасия Болдырева.«Если не НБА, то буду пробовать заиграть в России, Израиле или Турции». Интервью российской центровой

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