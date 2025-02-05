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Демин получил сообщения с пожеланиями смерти в социальных сетях

Баскетболист Демин в США получил сообщения с пожеланиями смерти
Сергей Ярошенко
Егор Демин.
Фото Getty Images
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Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Демин получил сообщения с пожеланиями смерти в социальной сети от незанкомого пользователя.

5 февраля баскетболист выложил снимок экрана с подписью «Лол, отлично, Дейв».

«Надеюсь, ты умрешь. Я молюсь, чтобы ты умер», — написал неизвестный.

С 2024 года 18-летний Демин выступает в в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

4 декабря в издании The Athletic вышла публикация, в которой эксперт Сэм Весени поместил Егора Демина на вторую строчку рейтинга драфта НБА-2025. Летом следующего года россиянин сможет принять участие в драфте лиги.

Баскетбол
Егор Демин
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