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Едешко считает, что Кириленко достоин быть главой федерации баскетбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Иван Едешко прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост главы российской федерации баскетбола (РФБ).

«То, что Кириленко переизбрали, — это правильно. Более достойного человека, который мог быть на этом месте, даже близко нет. На мой взгляд, ему не хватает чиновничьей хватки, он прямой, работает с полной отдачей, но на такой работе надо быть немного именно чиновником. А так участвует во многих мероприятиях, везде полезен, говорит правильные вещи в своих выступлениях», — приводит слова Едешко ТАСС.

Кириленко стал президентом РФБ в августе 2015 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21922361
Баскетбол
Андрей Кириленко
Иван Едешко

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