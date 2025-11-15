Видео
Сегодня, 17:30

Баскетболистка сборной России Сиразутдинова: «Всегда интересно играть с командами из Европы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Баскетболистка «Спарты энд К» и сборной России Эльза Сиразутдинова в интервью «СЭ» поделилась мнением о предстоящих матчах национальной команды.

16 и 17 ноября сборная России сыграет с Венгрией в городе Секешфехервар.

— Всегда интересно играть с командами из Европы. Думаю, что готовы очень хорошо. Очень классно, что федерация сумела организовать такие матчи.

— Будете играть против 12-й команды мирового рейтинга.

— У них сильная сборная — это не секрет. Но у нас тоже отличная команда, так что страха точно никакого нет. Уверена, что будут два упорных матча.

— Из Курска в сборной четыре девушки, из Екатеринбурга, МБА-МГУСиТ и Видного — по три. Есть какое-то разделение на группы в раздевалке или это нормально?

— Нет-нет! Очень хороший микроклимат. Нет никакого разделения.

Эльза Сиразутдинова (№81).«Если будет возможность, с удовольствием попробую свои силы в женской НБА». Интервью баскетболистки сборной России

2

  • Александр Иванов

    "...Всегда интересно играть с командами из Европы..." !! А когда-нибудь играла ? ответ - нет , никогда

    15.11.2025

  • frunt 2

    Господин Шамонаев с этим поспорит.

    15.11.2025

