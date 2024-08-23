Гомельский: «На фоне Венесуэлы можно увидеть, что представляет собой наша молодежь»

Известный тренер Евгений Гомельский уверен, что для сборной России в нынешней обстановке важны не столько победы над Венесуэлой, сколько сам факт существования команды.

«Когда дело касается товарищеских матчей, гораздо важнее, что мы делаем накануне встреч, что нарабатывали в процессе тренировок, — считает Гомельский. — Да, может быть, Венесуэла не самый сильный противник, но на них тоже можно проверить — что мы собой представляем. Я твердо убежден, что эти ребята, а здесь присутствуют 17-18-летние мальчишки — будущее российского баскетбола. И такие встречи для них — колоссальный плюс, что с Ираном, как год назад, что с Венесуэлой. Мы проводим сборы в Сербии и Турции, там к нам тоже относятся нормально. Важнее не сколько очков мы выиграли у Венесуэлы, а парни, которые в скором времени могут оказаться на высоком уровне.

Напомним, что сборная России на Кубке дружбы в Перми дважды победила соперников из Венесуэлы — 79:57 и 68:63.