Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

23 августа, 23:55

Гомельский: «На фоне Венесуэлы можно увидеть, что представляет собой наша молодежь»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный тренер Евгений Гомельский уверен, что для сборной России в нынешней обстановке важны не столько победы над Венесуэлой, сколько сам факт существования команды.

«Когда дело касается товарищеских матчей, гораздо важнее, что мы делаем накануне встреч, что нарабатывали в процессе тренировок, — считает Гомельский. — Да, может быть, Венесуэла не самый сильный противник, но на них тоже можно проверить — что мы собой представляем. Я твердо убежден, что эти ребята, а здесь присутствуют 17-18-летние мальчишки — будущее российского баскетбола. И такие встречи для них — колоссальный плюс, что с Ираном, как год назад, что с Венесуэлой. Мы проводим сборы в Сербии и Турции, там к нам тоже относятся нормально. Важнее не сколько очков мы выиграли у Венесуэлы, а парни, которые в скором времени могут оказаться на высоком уровне.

Напомним, что сборная России на Кубке дружбы в Перми дважды победила соперников из Венесуэлы — 79:57 и 68:63.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Евгений Гомельский
0
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Кириленко: «С Колумбией случился прокол, но мы не хотели никого надуть»