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Евгений Гомельский: «Сборная России скоро вновь будет играть с командами Франции и Сербии»

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Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский прокомментировал предстоящие матчи сборной России против национальных команд Туниса и Ливии.

«Сегодня, когда от нас отвернулись многие, национальной команде любые матчи нужны. Сегодняшняя сборная молодая, и ей нужна практика. Конечно, мы не очень хорошо знаем, как выглядят команды соперников. Да, Ливия и Тунис не лидеры баскетбола, но это ничего. Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках», — сказал Гомельский.

Международная федерация баскетбола отстранила российские и белорусские команды от турниров под эгидой организации в марте 2022 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Евгений Гомельский

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