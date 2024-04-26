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Сегодня, 20:29

ФИБА продлила отстранение российских команд до декабря 2024 года

Руслан Минаев
Сборная России по баскетболу.
Фото РФБ
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение российских и белорусских команд до декабря 2024 года, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

«На заседании центрального бюро ФИБА присутствовал президент РФБ Андрей Кириленко. Однако, согласно правилам ФИБА, он не имел права участвовать в обсуждении определенных вопросов, связанных с Россией и Белоруссией. Так, статус по ним был продлен до следующего заседания центрального бюро в декабре 2024 года», — говорится в заявлении РФБ.

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Ранее ФИБА продлевала отстранение российских команд от соревнований в ноябре 2023-го.

18 апреля исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил россиян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2024 года. Сборную России заменит команда Болгарии.

1 марта 2022 года ФИБА временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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