«Финал восьми» баскетбольного первенства ДЮБЛ снова пройдет в Санкт-Петербурге

Второй год подряд «Финал восьми» первенства России среди юниоров до 19 лет состоится в Санкт-Петербурге. Решающие матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДБЮЛ) пройдут с 24 по 29 апреля на базе Академии баскетбола «Зенит».

Впервые в истории сразу две юношеские команды сине-бело-голубых представят клуб в финальном раунде Первенства ДЮБЛ. Оба петербургских коллектива — «Зенит» — УОР № 1 Дмитрия Николаева и «Зенит» — 2008 Петара Маринковича — гарантировали себе участие в «Финале восьми» еще по окончании второго полуфинального раунда.

Участники «Финала восьми» будут разбиты на две группы. В «Ф1» вошли обе команды сине-бело-голубых, а также «Русичи» — ДЮБЛ (Курск) и ФОК «Мещерский» (Нижний Новгород). В группе «Ф2» сыграют «Самара» — ДЮБЛ, УНИКС-ДЮБЛ (Казань), МБА-ДЮБЛ и ЦСКА-ДЮБЛ (оба — Москва).

Действующим чемпионом турнира является «Зенит» — УОР № 1.