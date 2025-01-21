Призер Олимпиады Логунова: «Было бы отлично, если бы в премьер-лиге было 14-16 команд»

Форвард «Ники» и сборной России Анастасия Логунова в интервью «СЭ» высказала мнение о большом количестве травм в текущем сезоне женской премьер-лиги.

— Мы недавно обсуждали с Раисой Мусиной тот факт, что много девушек получили серьезные травмы в этом сезоне.

— Да, верно! Только у нас четыре игрока — Наташа [Ясевичене], Кадаша [Хоппи] и Севара [Нуритдинова] и Катя [Федоренкова]. Желаю, кстати, им скорейшего выздоровления.

— В других командах — Дарья Игнатова, Анна Позднякова, Елизавета Заряжко. Как думаете, в чем причины?

— Мммм, мне кажется, что у нас сейчас достаточно высокая плотность игр и мы не успеваем восстанавливаться. Также я считаю, что травмы в «Нике» связаны с тем, что у нас в зале не самый качественный паркет, возможно, проблемы связаны с этим. Буквально два дня назад тяжелое повреждение получила и Маша Крымова. Ее очень будет не хватать МБА и нашей сборной на турнире в Белоруссии. Машуля, возвращайся скорее!

— Вы действительно считаете, что при 11 командах в премьер-лиге вы очень много играете?

— Может быть, игры идут не так равномерно, но в январе у нас очень большая загруженность. Это не может не сказываться на состоянии игроков.

— А если говорить про турнир в целом, то 11 клубов — достаточное количество для премьер-лиги?

— А вот это уже не очень хорошо. Хотелось бы, конечно, больше. Некоторые команды суперлиги вполне могли бы сменить прописку на дивизион выше. Но это требует большой работы. Было бы отлично, если бы в премьер-лиге было 14-16 команд.