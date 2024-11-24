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Форвард сборной России Дулкай — о Демине: «Российский игрок входит в топ-10 мок-драфта — это супер»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард сборной России и «Зенита-2» Михаил Дулкай в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от выступлений российского разыгрывающего BYU Cougars Егора Демина.

— Следите за нашими ребятами в NCAA?

— Понятно, что сейчас все говорят про Демина. Мы с ним пересекались в юношеских сборных, общались. Затем он уехал в мадридский «Реал», иногда переписываемся в соцсетях. Недавно поздравлял его с крутым дебютом за BYU Cougars. Рад за него. Российский игрок входит в топ-10 драфта — это супер. Могу только пожелать, чтобы у него все получилось.

— А что скажете про Владислава Голдина и Виктора Лахина?

— Никогда не общались. Видел хайлайты Голдина, читал про него. Про Лахина особо не попадалось никакой информации. С Даниилом Глазковым в сборной несколько лет хорошо общались, сейчас тоже поддерживаем связь. Он очень сильно раскачался, стал суператлетом. Верю в его потенциал.

— Вы когда-нибудь думали уехать в США и там развивать свои таланты?

— Понятно, что у каждого ребенка, играющего в баскетбол, есть мечта попасть в НБА. Она есть и у меня, но переезд в High School, затем шансы пробиться в NCAA... Никогда не думал об этом всерьез. Хочется закрепиться здесь, стать важным игроком для «Зенита». Дай бог, скоро ситуация с международной изоляцией изменится, и у нас вновь будет возможность играть в еврокубках, на уровне сборных.

Михаил Дулкай. «Не думал об отъезде в США. Хочется стать важным игроком для «Зенита». Интервью юной звезды нашего баскетбола

Баскетбол
БК Зенит
Егор Демин

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