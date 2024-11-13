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Косу о своих увлечениях: «Участие в фотосессиях и кулинария»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала, что параллельно учится на юриста, а также назвала топ-5 своих любимых баскетболистов.

— А что вам нравится, помимо баскетбола?

— Мне нравится участвовать в личных фотосессиях в разных образах. Еще я люблю готовить для себя и своих близких.

— У вас хватает времени, чтобы совмещать спорт с учебой?

— Я учусь на заочном отделении по направлению «Юриспруденция», в таком формате мне удается совмещать учебу и работу. Кстати, школу я окончила с отличием, хотя тоже очень много тренировалась.

— Если есть свободное время, то вы посмотрите баскетбол или кино/сериал?

— В последнее время очень редко смотрю фильмы и сериалы. Если есть свободное время, то выберу просмотр баскетбольного матча.

— Топ-5 игроков в истории?

— Коби Брайант, Кендис Паркер, Диана Таурази, Леброн Джеймс, Сергей Белов.

— Кто для вас ролевая модель в баскетболе сейчас?

— У меня нет кумира в баскетбольном мире. Стараюсь брать себе на заметку лучшие навыки разных профессиональных игроков.

Анастасия Олаири Косу. «Я только вошла во вкус». Интервью главного таланта нашего женского баскетбола

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