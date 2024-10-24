Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 15:38

Косу: «Приз MVP Суперкубка дает мне еще большую мотивацию на сезон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Евгений Гомельский и Анастасия Олаири Косу.
Фото БК УГМК
Telegram Дзен

Форвард БК УГМК Анастасия Олаири Косу прокомментировала победу своей команды над «Никой» в матче за Суперкубок России (73:69).

19-летняя Косу была признана Самым ценным игроком (MVP), отметившись единственный в матче дабл-даблом (14 очков и 10 подборов).

— За счет чего удалось дожать «Нику» в заключительной четверти?

— Всю игру были «качели» между командами, но наши атаки оказались более результативными чем у «Ники». Несколько точных попаданий и штрафных бросков решили концовку матча. Мы очень хотели подтвердить наше чемпионство и забрать четвертый Суперкубок для БК УГМК.

— Ожидали ли получить приз MVP и как оцениваете свой вклад в победу?

— Я выложилась на свой максимум и старалась принести как можно больше пользы в игре. Все девчонки молодцы, бились до последней секунды. Я рада получить награду MVP, это дает мне еще большую мотивацию на сезон

— Как Вам организация самого матча в Сыктывкаре?

— Финал прошел ярко, всегда приятно видеть полные трибуны и ощущать поддержку болельщиков. Так что организацию Суперкубка оценю высоко.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Сегодня
Вчера
Неделя