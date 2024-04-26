Фридзон назвал несправедливым продление отстранения российских баскетболистов: «Политика и спорт не должны касаться друг друга»

Атакующий защитник «Автодора» Виталий Фридзон в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских команд до декабря 2024 года.

«Давайте быть честными, это было ожидаемо. Я думал, что нас могут вернуть как-то под нейтральным флагом. Это очень плохо для молодых ребят. Но, надеюсь, мы вернемся, и наши молодые ребята будут играть за сборную. Политика и спорт не должны касаться друг друга. Это мое мнение. Я считаю, что это несправедливо, надо что-то с этим делать. Но пока не получается», — сказал Фридзон «СЭ».

18 апреля исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил россиян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2024 года. Сборную России заменит команда Болгарии.

1 марта 2022 года ФИБА временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.