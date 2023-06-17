Гендиректор «Зенита» Церковный: «Контакты с Евролигой не прерывались»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, когда можно ждать ясности по будущему главного тренера петербургского клуба Хави Паскуаля.

«Надеюсь, в ближайшие дни. Он уже ведет подготовку команды к сезону и, будем надеяться, продолжит работу по ходу сезона. У нас всегда есть план Б. В данном случае, его вероятность невелика», — приводит «Спорт День за Днем» слова Церковного.

Также он ответил на вопрос, остаются ли у клуба контакты с Евролигой.

«Контакты есть и никогда не прерывались. Как только будет возможность, я думаю, «Зенит» будет одним из приоритетных клубов на вступление в Евролигу», — добавил гендиректор.

Петербургская команда завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на 3-й строчке. По итогам плей-офф «Зенит» занял 4-е место. Чемпионом лиги впервые в истории стал УНИКС.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.