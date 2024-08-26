Глава федерации баскетбола Венесуэлы: «Кириленко руководствуется четким планом по развитию баскетбола в России»

Президент федерации баскетбола Венесуэлы Энтони Коэлио поделился с «СЭ» планами взаимодействия с РФБ и рассказал о впечатлениях от встречи с главой организации Андреем Кириленко, которая состоялась в Перми на Кубке дружбы.

«Это была наша первая встреча, но у меня сложилось впечатление, что на своем посту Андрей Кириленко руководствуется четким планом по развитию баскетбола в России. Также мне показалось, что это открытый в общении человек. Следует ли ожидать от нас приглашения в Венесуэлу? Да-да-да (по-русски — Прим. «СЭ»)!

Да, были переговоры с генеральным секретарем Натальей Водопьяновой о возможных играх между юношескими и национальными командами, как мужскими, так и женскими. Я уверен, что это начало нового витка отношений между двумя федерациями. Как только мы изучим календарь наших внутренних соревнований на предмет наличия «окон», мы готовы будем рассмотреть все возможные варианты», — сказал «СЭ» Коэлио.

В рамках Кубка дружбы сборная России обыграла сборную Венесуэлы в двух матчах со счетом 79:57 и 68:63.