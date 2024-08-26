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Глава федерации баскетбола Венесуэлы: «Мы были бы рады повторно приехать в Россию»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент федерации баскетбола Венесуэлы Энтони Коэлио поделился с «СЭ» своими впечатлениями от завершившегося в Перми Кубка дружбы и рассказал о спортивных целях на этом турнире.

«Во-первых, хочу поблагодарить Министерство спорта России и Министерство спорта Венесуэлы за организацию этой поездки, а также РФБ за приглашение на этот турнир. Для нас это огромная возможность для развития взаимоотношений и дружбы с двумя зарубежными организациями. Мы считаем, что этот турнир организован на самом высоком уровне, делегация Венесуэлы очень рада принять участие в этом Кубке. Почти во всех играх был показан высокий уровень игры. Мы были бы рады повторно приехать в Россию», — заявил Коэлио.

Также венесуэлец рассказал, почему сборная его страны приняла приглашение на Кубок дружбы.

«Для меня было большой честью принять участие в матче, где играли звезды российского баскетбола и представители местной власти. Я немного читал про золотые времена советского баскетбола. Внимательно смотрел за сборной России на чемпионате мира в Китае. Как раз тогда мы и сыграли матч между собой... По окончании ограничений, связанных с коронавирусом, наша федерация посчитала необходимым принимать участие в международных турнирах, играть товарищеские матчи для понимания уровня наших молодых игроков. В прошлом году мы были в Китае, в Австралии, в Испании, а теперь приехали в Россию. Мы продолжим наше движение в таком ключе», — добавил Коэлио.

В рамках Кубка дружбы сборная России обыграла сборную Венесуэлы в двух матчах со счетом 79:57 и 68:63.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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