Сергей Вознюк: «Окончательный выбор по легионерам на «Финал четырех» еще не сделан»

Главный тренер курского «Динамо» Сергей Вознюк, возглавивший команду в конце декабря прошлого года, рассказал, как его приняли игроки и отметил, что полуфинал Кубка России против «Ники-Лузалес» будет сложным, ведь соперник находится в хорошей форме.

«Я в команде действительно недавно, процесс адаптации идет, — подчеркнул Вознюк. — Игроки реагируют, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но реальность такова. Не скажу, что многое меняется, но новые вещи есть. Мы на этом не останавливаемся, впереди еще половина сезона. Что касается состава, травмированных перед «Финалом четырех» нет, это радует. Кого из легионеров будем использовать, я уже понимаю, но окончательный выбор еще не сделал. Легкой игры не ждем, ведь «Ника-Лузалес» в последнее время действительно хорошо выглядит».

Напомним, что в другом полуфинале действующий обладатель титула и хозяин площадки УГМК сыграет с московским МБА-МГУСиТ.