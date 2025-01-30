Александр Дирацуян: «Несмотря на поражение, положительных эмоций больше»

Главный тренер московского МБА-МГУСиТ Александр Дирацуян сказал, что молодые игроки его команды получили ценный опыт в проигранном екатеринбургскому УГМК (59:65) полуфинале Кубка России.

«Самый главный итог встречи — наша молодежь получила неоценимый опыт, — отметил Дирацуян. — Многие из них впервые сыграли в такой атмосфере, при переполненных трибунах, с таким сильным соперникам. Думаю, это поможет им прогрессировать если не в нынешнем, то в следующем сезоне. Что касается самой игры, то нам было трудно бороться с УГМК на подборах, их мы проиграли вчистую, как ни старались. И в нападении немного не справились с давлением, которое предложили хозяева, сделали много необоснованных потерь. У нас изначально не было каких-то сверхидей для атаки, и когда она стала проседать, просто просили девушек добавить агрессии, напора. И у них получилось В целом, несмотря на поражение, положительных эмоций у меня больше. Учитывая наши потери, мы выглядели достойно».

По ходу полуфинала МБА-МГУСиТ уступал в счете 20 очков, но к финальной сирене сократил отставание до шести, выиграв последнюю четверть — 23:12.