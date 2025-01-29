Ольга Доронина: «Мы потеряли трех игроков стартовой пятерки из-за травм»

Главный тренер сыктывкарской «Ники-Лузалес» Ольга Доронина накануне встречи с курским «Динамо» в полуфинале Кубка России поделилась мнением о специфике своей работы, а также рассказала о многочисленных потерях в составе и ходе восстановления травмированных игроков.

«Конечно, выдерживать конкуренцию со стороны мужчин-тренеров в профессии очень сложно, — сказала Доронина. — Но мы неплохо играем на протяжении последних месяцев и, думаю, уже доказали, что и с женщиной во главе команда что-то может. Сложности в работе есть, но мы стараемся их преодолевать. К сожалению, у нас заметные потери в составе, три человека из стартовой пятерки выбыли. Придется перестраивать игру и искать какие-то новые моменты. Если работать и выкладываться, то можно добиться результата в любом составе. Что касается сроков восстановления травмированных — Наталья Ясевичене должна в ближайшее время приступить к тренировкам, по Екатерине Федоренковой ждем вердикта специалистов. Севару Нуритдинову и Бриа Холмс ждем примерно в течение месяца. Джессика Джексон получила сильный удар по ноге в последней игре, по ней пока вопрос открыт. А Кадаша Хоппи, к сожалению, выбыла до конца сезона».

«Финал четырех» Кубка России, организованный РФБ, пройдет в Екатеринбурге с 30 января по 1 февраля. В четверг в полуфиналах встретятся «Ника-Лузалес» и «Динамо», а также УГМК и МБА-МГУСиТ.