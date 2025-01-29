Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Россия. Новости

Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 18:15

Дмитрий Донсков: «Несмотря на все титулы, УГМК голоден до побед»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер екатеринбургского УГМК Дмитрий Донсков накануне «Финала четырех» Кубка России рассказал, в чем плюсы и минусы проведения решающих матчей на домашней арене, а также кто из легионеров команды пропустит кубковые встречи. В пятницу «лисицы» в полуфинале сыграют с московским МБА.

«То, что мы играем на домашней арене это одновременно и плюс, и минус, — отметил Донсков. — С одной стороны, очень приятно и поддерживают болельщики, с другой — больше ответственность. Кубковые матчи совсем другие по накалу, в них нередко случаются сюрпризы. К тому же нам чуть сложнее, чем соперникам — нужно отстаивать титул. Поэтому предыдущий матч с МБА, который закончился с крупным счетом в нашу пользу, может сослужить нам плохую службу. Сейчас наша задача — провести работу с игроками, чтобы настрой был нормальный, чтобы девушки не перегорели и показали качественную игру. А главная мотивация — вот она, трофей. Несмотря на все титулы, наша команда голодна до побед. Потерь в составе у нас нет, но поскольку по регламенту Кубка России в матчах могут участвовать только два легионера, Меган Уокер, скорее всего, будет отдыхать».

«Финал четырех» Кубка России, организованный РФБ, пройдет в Екатеринбурге второй год подряд. В прошлом сезоне УГМК удалось выиграть титул в родных стенах.

БК УГМК
Дмитрий Донсков
Читайте также
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске с ортезом
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Популярное видео
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя