Дмитрий Донсков: «Несмотря на все титулы, УГМК голоден до побед»

Главный тренер екатеринбургского УГМК Дмитрий Донсков накануне «Финала четырех» Кубка России рассказал, в чем плюсы и минусы проведения решающих матчей на домашней арене, а также кто из легионеров команды пропустит кубковые встречи. В пятницу «лисицы» в полуфинале сыграют с московским МБА.

«То, что мы играем на домашней арене это одновременно и плюс, и минус, — отметил Донсков. — С одной стороны, очень приятно и поддерживают болельщики, с другой — больше ответственность. Кубковые матчи совсем другие по накалу, в них нередко случаются сюрпризы. К тому же нам чуть сложнее, чем соперникам — нужно отстаивать титул. Поэтому предыдущий матч с МБА, который закончился с крупным счетом в нашу пользу, может сослужить нам плохую службу. Сейчас наша задача — провести работу с игроками, чтобы настрой был нормальный, чтобы девушки не перегорели и показали качественную игру. А главная мотивация — вот она, трофей. Несмотря на все титулы, наша команда голодна до побед. Потерь в составе у нас нет, но поскольку по регламенту Кубка России в матчах могут участвовать только два легионера, Меган Уокер, скорее всего, будет отдыхать».

«Финал четырех» Кубка России, организованный РФБ, пройдет в Екатеринбурге второй год подряд. В прошлом сезоне УГМК удалось выиграть титул в родных стенах.