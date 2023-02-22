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Сегодня, 01:52

Гомельский: «Чем больше сборная играет матчей, тем лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Евгений Гомельский прокомментировал победу сборной России над сербским клубом «Мега» (85:74) в товарищеском матче.

«Чем больше сборная играет матчей, тем лучше. Что такое сербский баскетбол нам всем ясно — бывшая Югославия, где все в стране играют в баскетбол и это спорт номер один. Любые встречи с ними кроме пользы не приносят нам ничего. Тем более со стороны изоляции и отношения к нам некоторых стран. Хотя, я уверен, это временно. Тем не менее отношение к нам со стороны народа Сербии всегда теплое.

Что касается состава, понятно — он больше молодежный. Понятно, что многие не вызваны. Но тренер в этих играх сможет посмотреть на всех игроков. К тому же бесталанных в нашем составе нет — есть интересные представители», — цитирует ТАСС Гомельского.

23 февраля сборная России проведет еще одну товарищескую игру в Сербии. Соперником будет баскетбольный клуб ФМП.

Источник: https://tass.ru/sport/17112681
Сборная России по баскетболу
Евгений Гомельский
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Сборная Россия обыграла сербскую «Мегу» в товарищеском матче