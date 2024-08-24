Гомельский сравнил одного из баскетболистов сборной Колумбии с борцом сумо

Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский заявил, что игроки сборной Колумбии, приехавшие на Кубок дружбы в Пермь, не в форме, а один баскетболист похож на борца сумо.

23 августа баскетболисты сборной Колумбии уступили молодежной команде «Пармы» на Кубке дружбы со счетом 63:99.

«Прилетели издалека и, видимо, по дороге растеряли форму. И, конечно, тяжело такой команде играть три матча подряд, — цитирует Гомельского ТАСС. — В матче с молодежкой «Пармы» было видно, что уровень команд разный. У колумбийцев, которые приехали, уровень низкий. Один раскидался вначале, но потом устал. Некоторые совсем не в форме, а один словно пришел из борьбы сумо».

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.