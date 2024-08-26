Губернатор Пермского края Махонин: «Пермь остается баскетбольной столицей»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился впечатлениями от проведения Кубка дружбы.

«Турнир удался, и здорово, что сохраняется традиция, по которой сборная России не проигрывает в Перми. Несмотря на то, что сегодня играли с нашим клубом «Парма». Сегодня был праздник баскетбола. Большое количество зрителей в выходной день говорит о том, что мы продолжаем держать марку и остаемся баскетбольной столицей», — приводит слова Махонина ТАСС.

Сборная России стала победителем Кубка дружбы, который проходил в Перми. В решающей встрече национальная команда обыграла «Парму» (87:80).